Band fica em 5º lugar com debate, mas ecos do entorno superam a TV

O debate de ontem, embora tenha sido o melhor até aqui, com alta temperatura em estilo bateu-levou instantâneo, manteve a Band em quinto lugar no ranking de audiência do Ibope na Grande São Paulo.

No horário, a Globo teve 18 pontos de média, ante 13 da Record, 7,9 da RedeTV!, 7 do SBT e 4 da Band.

Em relação ao debate presidencial de primeiro turno realizado na própria Band, o encontro de ontem rendeu-lhe 1 ponto a mais no Ibope em São Paulo.

Em relação à repercussão na web e o que virá na propaganda eleitoral a seguir, mais ecos nos jornais, etc., o ganho é inestimável e vai bem além dos domicílios onde a TV foi sintonizada na Band na noite de ontem. Como diz Fernando Mitre, o diretor de jornalismo da Band, o programa dá o tom da campanha neste segundo turno.