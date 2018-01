Band deixa de transmitir Brasileirão com a Globo

Globo e Band acabam de oficializar o fim da parceria entre as duas na transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos dez anos. A Band não mais transmitirá os jogos em parceria com a Globo, em razão dos custos acarretados pelas transmissões em meio à crise econômica.

Ainda que a conta maior seja paga pela Globo, a Band tem lá os gastos com equipe e transmissão. A emissora ainda não anunciou o que entrará no lugar dos jogos aos domingos. Apesar da proximidade com a Olimpíada, cortes na área esportiva da Band já são esperados, em razão desta decisão.

A seguir, o comunicado distribuído por ambas, há poucos minutos:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Durante as últimas dez temporadas, Band e Globo caminharam lado a lado na exibição do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, com mútuos benefícios e em perfeita sintonia. Contudo, em que pese o enorme esforço de ambas as empresas para viabilizarem a continuidade da exposição conjunta dessa competição, o agravamento da crise econômica impediu a Band de prosseguir com esse licenciamento, a partir da temporada 2016.

Globo e Band reiteram que essa decisão foi tomada em comum acordo e dentro do mais elevado espírito de cooperação que caracteriza seu relacionamento de muitas décadas e que prossegue em outros eventos esportivos e institucionais.”

A Globo ainda não se pronunciou sobre a procura de uma nova parceria para o negócio. A Record, que já ocupou esse posto no passado, é carta fora do baralho. A busca por um segundo canal aberto é relevante para a Globo, até para evitar a acusação de monopólio nas transmissões de um evento desse porte.