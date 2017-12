Band adia debates estaduais

A Band decidiu há pouco adiar para o dia 23, um sábado, os debates estaduais agendados para amanhã, em razão da morte de Eduardo Campos, candidato do PSB à presidência da República.

O reagendamento foi negociado com representantes de cada candidato, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins.

Houve, entre a direção da emsisora, o consenso de que não haveira clima para a realização do embate, ainda que a pauta fosse regional.

Até segunda ordem, o debate à presidência na Band continua agendado para a quinta-feira da próxima semana, dia 21 de agosto.

A Record News também cancelou a sabatina que faria amanhã com Alexandre Padilha, candidato do PT ao governo de São Paulo.

No Jornal Nacional, as entrevistas agendadas para hoje com Dilma Rousseff, e para amanhã, com o Pastor Everaldo, também foram adiadas, com previsão de ocorrerem na próxima semana.

FOTO: MARCOS DE PAULA/ESTADÃO