Band bota o ‘CQC’ no armário em 2016

Como a gente já vinha suspeitando, o que se pode atestar por meio de notas publicadas por esta escriba na coluna Sem Intervalo, no Caderno 2, o CQC não estará em cena em 2016.

Perguntei ao diretor de conteúdo da Band, Diego Guebel, por mais de uma vez, sobre a continuação do programa, e ele sempre hesitou em cravar uma resposta.

Perguntei também a amigos dos repórteres, sem efeito. Perguntei aos meninos da bancada, e a hesitação se repetiu.

A interrupção do jornalístico de humor nas noites de segunda da Band é anunciada agora como “ano sabático”, com a promessa de retomar a atração em 2017.

Mesmo diante de todos os esforços e mudanças na equipe, o programa sofreu lá um bom desagaste e amargou baixa audiência durante todo este ano. Cenas louváveis foram ao ar, da cobrança por direitos do cidadão na esfera pública a pitos contra segregação de toda espécie. Mas não houve barulho capaz de seduzir os anunciantes a continuar pagando a conta do programa, que é alta.

A equipe será dispensada e seu âncora, Dan Stulbach, contratação de peso anunciada há um ano, parte para o comando de um novo programa. Ele será o apresentador de História não Escrita, com recursos de computação gráfica e dramatizações, que vai contar as principais passagens históricas, a partir do descobrimento do Brasil.

A seu lado, estará a historiadora e antropóloga Lilia Schwarcz, da editora Companhia das Letras, curadora do projeto.

A Band põe o CQC no armário, mas não rompe laços com a Eyeworks, dona do formato. A produtora, com quem a Band tem um acordo baseado na compra de determinado volume de horas, assina a coprodução do novo programa de Dan, História não Escrita, ao lado da Cinegroup, de Monica Monteiro.

O contrato de Dan com a Band tem duração de três anos. E a emissora assegura que o CQC voltará em 2017, mas só o tempo dirá isso será honrado. No início deste ano, um mês após anunciar com honras uma nova temporada do Agora é Tarde, com Rafinha Bastos, a Band encerrou o programa.

Oxalá dias melhores aguardem pelo Custe o Que Custar.