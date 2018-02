Band antecipa estreia de Rafinha Bastos

Ainda não é tarde, e a Band resolveu antecipar para o dia 5, uma quarta-feira de cinzas, a estreia do novo “Agora é Tarde”, agora com Rafinha Bastos.

A ideia é colocar o programa no ar antes que seu antigo dono, Danilo Gentili, relance no SBT o talk show nos moldes daquele que fazia na Band, agora batizado como The Noite. Lá estarão, a partir do dia 10, o mesmo Roger e toda a banda do Ultraje a Rigor, e o mesmo Murilo Couto que o acompanhava na Band.

O “Agora é Tarde” de Rafinha será embalado pelo músico André Abujamra e banda, Paulinho Serra, ex-MTV, Gustavo Mendes, que reedita lá a Dilma, personagem que o deu fama no Casseta e Planeta, além de outros tipos, e Marcos Gonçalves, que já esteve na Band pelo “É Tudo Improviso”.