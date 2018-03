Band abre vaga de reprise para Projeto Fashion

Não estava no script da Band, mas, diante do modesto 1 ponto alcançado pela estreia de Projeto Fashion, versão do Project Runway, com Adriane Galisteu, no sábado, a emissora resolveu abrir uma vaga de reprise num horário menos infeliz.



Crédito: Denise Andrade/AE

A série Modern Family perderá a vez para tanto. Às 20h25, logo após o Jornal da Band, amanhã, a Band reprisa a estreia de Galisteu.

O programa não é ruim. Acham lá que faltou empatia para o horário. Interessa a um público que não é o do Zorra Total, conteúdo que tem boa audiência para o horário, mas na tela da Globo.

A ver o que virá no Ibope.