Baile motiva superprodução na novela das 6

Uma superprodução que demandou dois meses de trabalho e 14 metros de tecido para cada vestido compõe o baile de gala que tomará a novela das seis da Globo, Além do Tempo. A sequência toda começa a ser gravada hoje, no Projac, com mais 50 novas peças no figurino, mas a pré-produção dos looks, conta a figurinista Natalia Duran, começou antes mesmo da estreia da novela. Mais de 30 figurantes e dois bailarinos entram em cena, embalados por músicos profissionais. Rafael Cardoso, Paolla Oliveira e Julia Lemmertz tiveram aulas de polca com um coreógrafo. O baile ocorre para receber o bon vivant Roberto (Rômulo Estrela), filho de Dorotéia (Julia Lemmertz), que chega de São Paulo. No ar a partir do dia 24.

Ostentação. Juliano Cazarré se muniu de acessórios, tatuagem e até de dente de ouro – usado só para shows – para dar vida ao Mc Merlô em A Regra do Jogo, próxima novela das 9 da Globo. É o cantor de funk do Morro da Macaca, no enredo de João Emanuel Carneiro. (foto de João Miguel Jr./Divulgação)

Madonna no Jimmy Fallon, com sua versão acústica-rústica de Hollyday, não foi a inspiração para os filmes semelhantes que entoam a trilha para doações da Campanha Criança Esperança 2015.

Consultada pela coluna, a emissora informou que os filmes do Criança Esperança, assim como o de Jimmy Fallon, seguem uma tendência mundial, em que um grupo se junta para tocar em um pequeno ambiente, revezando instrumentos de modo quase anárquico.

Vídeos do Classroom Instruments, do Walk Off the Earth, da banda alemã Trio, endossam a tese, com postagns no YouTube bem antes do filme de Madonna.

Os 20 anos da Warner no Brasil, que seriam inicialmente comemorados em uma festa em junho, têm agora outra data de celebração anunciada para 27 de agosto, sem local certo.

Preta Gil, Hugo Gloss e os Diamond Lounge receberão só vencedores do Prêmio Multishow deste ano em uma sala de estar que renderá um programa para o canal e transmissão direta na web, pelo www.premiomultishow.com.br

Paulo Gustavo, um dos apresentadores do Prêmio Multishow na TV, também vai interagir com o pessoal da Preta, enviando flashes para a transmissão televisiva.

O Dia em Que Jogaram a Bomba é documentário disponível no Philos, menu premium da GloboSat via streaming, de graça. Só até hoje. Dirigido por Leslie Woodhead, o filme traz entrevistas com sobreviventes e cientistas sobre a tragédia de Hiroshima, 70 anos.

Verdades Secretas bateu seu recorde de audiência no Rio, segunda, com 29 pontos de média no Ibope, e igualou o recorde em São Paulo, com 26. Foi quando a mãe (Drica Moraes) quase flagrou seu marido (Rodrigo Lombardi) com sua filha (Camila Queiroz).

130 personagens, todos com perucas, foram criados até agora em A Grande Farsa’, programa de Ceará no Multishow – 30 são do próprio Ceará, e os demais, vividos pelo elenco do show.

