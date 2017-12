As novas facetas de Atena e Romero: ‘A Regra do Jogo’

É assim que Atena, ou melhor Helena, na pele de uma nova Giovanna Antonelli, aparecerá em A Regra do Jogo, numa sequência que está prevista para ir ao ar a partir desta quinta-feira, dia 11, na novela das 9 da Globo.

Logo abaixo, está o ex-Romero Rômulo de Alexandre Nero, agora Francisco, de olhos claros e ternos bem cortados, em contraste ao figurino antes ditado por aquela surrada calça jeans e uma coleção de camisetas de ativista social.

Após um resgate espetacular, Atena tira o amado da cadeia, já com os disfarces em mãos e uma nova documentação.

Todo um trabalho de pesquisa por parte da maquiagem foi feito para as novas caracterizações. Mas, convenhamos, para quem está fugindo da morte, é pouco. Ela tinha como opção fazer um bom corte nos cabelos. E ele, pode deixar essa barba crescer – com risco de se assemelhar ao Comendador de Império – ou tosar todos os pelos do rosto. Só não pode ficar com a barba malfeita que o marcou durante toda a trajetória como Romero.

Um disfarce que parece feito com empenho é o de Zé Maria, que tosou a cabeleira e a barba. Mas, ainda assim, no caso de alguém tão peludo como Tony Ramos, é certo que ele seria reconhecido por aquelas mãos de um quase lobisomem.