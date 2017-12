APCA 2013 tem de tudo um pouco, da TV aberta à paga + web

Eis aqui a lista dos melhores do ano na TV, segundo a Associação Paulista dos Críticos de Arte.



Melhor ator: Mateus Solano (pela novela Amor à Vida, Globo).

Melhor atriz: Bianca Comparato (pelas séries A Menina sem qualidades, na MTV e Sessão de Terapia, no GNT) + Elizabeth Savalla (por Amor à Vida, Globo): empate

Melhor série: Latitudes (Los Bragas, Youtube e TNT)

Melhor direção: Felipe Hirsh (A menina sem qualidades, MTV)

Melhor programa de variedades/entretenimento: Amor & Sexo (Globo)

Melhor documentário/jornalístico: Presidentes Africanos (Cinegroup, licenciado para Discovery Civilization e Band)

Melhor infantil: Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas (Glaz/Cartoon)

Menções honrosas:

Canal Arte 1 (Grupo Bandeirantes), pela iniciativa de um canal de cultura

Revival do Sai de Baixo (Viva), pela iniciativa, inédita no Brasil, de refazer pela TV paga uma série de TV aberta com o mesmo elenco, anos após o seu fim)

Os finalistas, e pela primeira vez a APCA fez uma lista de indicados antes da votação final, incluíam os seguintes nomes:

Atores: Zécarlos Machado (por Sessão de Terapia), Cláudio Cavalcanti (idem, in memorium)

Atrizes: Tatá Werneck

Séries: O Negócio (Mixer/HBO), Agora, Sim (Mixer/Sony)

Direção: Selton Mello (Sessão de Terapia, Moonshot/GNT), José Luiz Villamarim (O Canto da Sereia, Globo) e Ricardo Waddington (Amor & Sexo)

Infantis: Osmar, a Primeira Fatia do Pão (44 Toons, Gloob e TV Cultura), Detetives do Prédio Azul (Conspiração/Gloob), Pedro e Bianca (Coração da Floresta/Cultura) e Gaby Estrela (Panorâmica/Gloob)

Variedades/Entretenimento: O Mundo segundo os Brasileiros (Band), O Infiltrado (Cinegroup/History)

Documentário/Jornalístico: Habitar Habitat (Revanche/SescTV), de Paulo Markun, Profissão Repórter (Globo), Conexão Repórter (SBT) e A Verdade de Cada Um (O2/Nat Geo).

Como raramente ocorre, não houve premiação para novela, desta vez. Constatou-se que nenhum título merecia troféu APCA no gênero, este ano.

Assinam a lista dos melhores do ano em TV pela APCA:

Alberto Pereira Jr., André Mermelstein, Edianez Parente, Fernanda Teixeira, João Fernando, Keila Jimenez, Leão Lobo, Paulo Gustavo e esta que cá escreve.

A festa de entrega será em março de 2014.