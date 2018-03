Andrés Sanches vai a canal da Globo para falar sobre o racha com o Clube dos 13

Vai ao ar amanhã, às 23h, a entrevista que o cartola corintiano Andrés Sanches deu ao Camarote PFC.

Em entrevista a Jorge Luiz Rodrigues e José Maria de Aquino, Andrés falou sobre a aposentadoria de Ronaldo Fenômeno e sobre o racha com o C13, fato consumado nos últimos minutos em razão das tratativas entre a entidade e as emissoras de TV aberta (Globo e Record) pelos direitos de exibição do Brasileirão no triênio de 2012 a 2015. Sanchez vota pela permanência do campeonato nas mãos da Globo. Já o C13 está disposto a entregar o pacote a quem pagar mais.

A Record já enfrenta uma grande resistência dos clubes, antes mesmo de a proposta ser posta na mesa: o C13 ainda está fechando o edital para a licitação dos direitos de transmissão e a Globo já conta com a simpatia gratuita de, entre outros clubes, Corinthians e Flamengo, justamente os dois donos das maiores torcidas brasileiras e que poderiam dar as cartas num negócio de milhões. São justamente os dois times de quem a audiência vai atrás, seja na Globo, na Record ou na Gazeta. Aqueles que mais poder têm para fazer o espectador mudar de canal são, a essa altura, os mais interessados em deixar tudo como está.

O Camarote PFC vai ao ar quinta-feira, dia 24, às 23h, no PFC 24h, canal em pay-per-view da GloboSat, das Organizações Globo, e às 23h30 no PFC Internacional. Participam do programa como entrevistadores convidados o colunista do Globoesporte.com José Ilan e Mario Marra Ferreira, da Rádio CBN SP.

O PFC Internacional alcança Portugal, França, Estados Unidos, Canadá, Trinidad e Tobago, Angola, Moçambique, Uruguai, Chile, Panamá, Bolívia, Peru, Japão, Curaçao e México.