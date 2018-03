Anderson Silva se multiplicou em 3 canais

Do ringue no SporTV



à entrevista na RedeTV!…



e o Altas Horas, na Globo (foto de Paulo Liebert/AE)

Anderson Silva derrubou Vitor Belfort e desde então virou hit.

A Globo já o enfocou no Fantástico e o levou ao Altas Horas do último sábado, quando esboçou bailar à moda moonwalk, feito Michael Jackson, falou e deu pinta de modernex.

Pouco antes disso, à 0h13, a RedeTV!, que faz do UFC seu cardápio de praxe nas noites de sábado, somava 3 pontos de audiência média, com pico de 4,3 pontos no Ibope da Grande São Paulo, entrevistando justamente Anderson Silva.

Um bocadinho antes já começava, em outro canal, o SporTV, uma reprise da referida luta. Isso foi ali pela meia noite, quando um bocadão de gente se punha a atrasar os relógios em uma hora.

Mas que o Anderson esteve praticamente em três canais ao mesmo tempo, ou quase isso, esteve, sim. Antes, depois e durante os efeitos do horário de verão.