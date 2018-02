Será que a TV aberta já conhece a nova classe C?

Vai aqui mais um post em eco ao bom caldo produzido pelos Encontros Estadão & Cultura, por obra dos 60 anos de TV, que a gente realizou no mês passado, em parceria com a Livraria Cultura. O trecho a seguir vem de Ana Paula Padrão, durante a conversa sobre telejornalismo, com a âncora do “Jornal da Record” e os jornalistas Paulo Markun e Lillian Witte Fibe (que, aliás, aparece na imagem do link abaixo)

Aqui, Ana Paula esmiúça em detalhes o que significa, para a TV aberta, o poder dessa nova classe C que acaba de ascender no Brasil. É uma aula. Quem souber compreender e respeitar esse público, batata, sem ferir suscetibilidades das classes A/B e em especial de seus anunciantes, leva a bilheteria. Não é equação fácil, ok, mas é bem menos complicado do nos faz crer a míope visão da maioria dos atuais executivos de TV.

Quem quiser ver e ouvir o trecho, vai aí o link (o encontro completo está disponível na TV Estadão, é só pesquisar pelo nome de um dos participantes e lá estarão todos os vídeos)

http://tv.estadao.com.br/videos,ENCONTROS-ESTADAO–CULTURA-TELEJORNALISMO—O-BRASIL-VISTO-PELA-TV-PARTE-2,115167,258,0.htm?pagina=3

“Essa coisa da classe C é fundamental pra você entender o que está acontecendo com o jornalismo em todas as suas plataformas hoje. Do meu ponto de vista, há uma concentração, hoje, na TV aberta, de classe C. O que é a classe C? São 95 milhões de pessoas, metade do Brasil, portanto, que ganha entre 3 e 10 salários mínimos, e boa parte dessas pessoas acabou de ascender. Elas passaram das classes D e E, num movimento que só foi percebido quando os industriais começaram a ver que precisavam fazer produtos pra essas pessoas especificamente, e não produzir o que sempre produziram e achar que essas pessoas iam passar a consumir porque estavam ganhando mais dinheiro, não, elas querem uma coisa pra elas, especificamente pra elas, e essas pessoas estão na TV aberta porque em geral é a TV disponível pra elas (cabo ainda é muito pouco no Brasil, se a gente considerar que tem um país de quase 200 milhões de pessoas) e elas estão na TV aberta e elas precisam de repertório.

Elas acabaram de mudar os lugares que elas frequentam, as lojas onde elas vão, os produtos que elas consomem, o lugar onde os filhos estudam. Tem um dado que é muito impressionante: o Brasil tem 5,5 milhões de crianças em escolas particulares. Dessas crianças, 2,9 milhões são crianças de classe C. Em números absolutos, você tem mais crianças de classe C, hoje, do que criança de classe AB em escola particular. Por quê? Porque o cara acredita na educação, ele quer que o filho dele estude mais do que ele estudou. E ele precisa aprender. Ele está entrando numa loja que ele nunca entrou. Ele tá comprando TV de plasma de 52 polegads, carro zero quilômetro, DVD, geladeira com freezer, que pra gente é uma coisa banal, mas pra ele é fundamental. Se a mulher sair de casa e não deixar a comida no congelador pra ir trabalhar e os filhos não puderem descongelar no microondas, que ela também precisa ter em casa porque não pode deixar a criança mexer no fogão, ela não vai se virar, ela não vai trabalhar, e a renda dela é muito necessária.

Então, essas pessoas estão na TV aberta pra se informar, pra ganhar repertório, pra poder argumentar, porque antes nem repertório elas tinham. Elas enxergam o telejornalismo muito mais como uma maneira de saber se o goleiro Bruno foi preso, se não foi preso, se fez exame de DNA, se não fez, mas também pra saber o que é exame de DNA, isso não fazia parte do repertório deles.

A revolução social que o Brasil sofreu nesses últimos 15 anos, eu tô feliz de estar viva pra poder estar ver isso. Estou feliz de estar viva por ter acompanhdo a revolução social que foi estabilidade da moeda, as pessoas quererem e cuidarem de uma moeda estável, que foi o que aconteceu na sequência de planos econômicos, desde a URV, e estou feliz de estar vendo esse outro movimento social que está acontecendo agora, que é incrível, que é sensacional. Quando eles veem um telejornal de TV aberta, eles estão procurando entender o que está acontecendo. Hoje, muito mais do que há 10 anos, 20 anos, quando eu comecei, precisa falar fácil se está na TV aberta.

E tem que dar a essas pessoas informações de que eles precisam, que não é só aquela informação que você pode ter abrindo a internet, vendo TV fechada, lendo um jornal.

Não é à toa, do meu ponto de vista, que eu passei a minha inteira obedecendo a ditadura do 1 minuto e 20, que matéria boa de TV era matéria de 1 minuto e 20, aprendi isso quando comecei e repeti isso muitas vezes na minha vida, e quando cheguei à Record, fiquei muito impressionada de ver que os picos de audiência do “Jornal da Record” são as séries, que são matérias especiais, divididas em 6 capítulos, segunda a sábado, que têm em média 8 minutos. São os picos de audiência. Eu fiquei muito intrigada, e não é bobagem, às vezes é 1 ponto de audiência por minuto, no ar, uma matéria de 8 minutos às vezes sobe 6, 7 pontos, é muito impressionante. Eu comecei a ver que aprofundar um assunto era muito importnte para a audiência da Record, que precisa desse tipo de informação, pra frequentar esse ambiente que ela passou a frequentar.Agora, essa classe média ascendeu e quer ser como a classe A e B? Não. Ela consome valores e cultura muito próprios dela. Então você vê gente que não quer sair do seu bairro, que nasceu na zona leste ou na zona norte e quer ficar lá. Quer trocar de casa pra ter uma casa melhor, quer trocar de carro pra ter um carro melhor, mas não quer se vestir diferente, não quer consumir cultura diferente. A gente tem movimentos culturais hoje supergenuínos, brasileiros que colam com essa classe C e não colam na classe AB, as culturas são muito diferentes, e nós somos minoria.

A TV aberta, que está falando com a maioria das pessoas no País tem que refletir esse movimento, tem que falar fácil, tem que mostrar a cultura popular, tem que ser uma coisa mais simples. E é muito saudável que isso esteja acontecendo porque tem veículo pra todo mundo. Quem quer, como a Lillian, ver o que está acontecendo com o Berlusconi, vai pra internet e lê o Corriere (Della Sera). Isso é a democratização dos meios de comunicação. Então, viva, sensacional. O importante é a gente ver em que país a gente vive, e se a gente está produzindo informação pra maioria, a gente está produzindo informação pras classes C D e E, e classe C, hoje, é metade do País.”