Alvo de homenagem na Globo, Carlos Alberto tem contrato renovado no SBT

O SBT informa que foi assinada hoje a renovação do contrato de Carlos Alberto de Nóbrega com a casa, até 2019.

O gesto celebra 29 anos de parceria com a TV do Silvio e, coincidência ou não, acontece poucos dias depois de uma bela homenagem prestada ao diretor, redator e apresentador na tela da Globo, onde apareceu na terça, no último episódio da 3ª temporada do ‘Tá no Ar: A TV na TV’. Carlos Alberto se emocionou ao contracenar com Marcius Melhem caracterizada como a Velha Surda, em cenário que replicava ‘A Praça É Nossa’.

Foi um sucesso. O vídeo, no portal Globoplay, foi o mais visto daquela edição do programa.

E o próprio Carlos Alberto contou, em um telefonema que lhe fiz no dia seguinte, que foi muito celebrado ao pisar na sede do SBT naquele dia.