Alô, Silvio, vá ver seu neto no palco, urgentemente!

Fui ver ontem, tardiamente, por que tanto falam desse Tiago Abravanel no musical de Tim Maia. Afinal, será que o garoto, neto de Silvio Santos, é tudo isso que dizem?

É mais. É inacreditável. O avô diria: “Ele é bom, é muito bom, é bom demais!”

Tiago traz Tim Maia de volta à vida. Canta, interpreta, tem agilidade incompatível para alguém acima do peso, como pede o personagem, comove, diverte e seduz a plateia. Arrasta-se lentamente e enverga a coluna nos momentos de maior obesidade do cantor, mostra-se chapado, irritadiço, engraçado, tudo em fração de segundos.

O elenco não fica a dever, tudo se encaixa, todos os passos se completam.

A pergunta é: onde está Silvio Santos que até agora não foi ver o neto em cena? Por que a Globo foi mais ágil em sacar o talento do rapaz e o contratou para sua próxima nove la no horário nobre? Por que a Globo apoia o espetáculo, e não o SBT?

Uns diriam que é por isso que a Globo é Globo e o SBT, SBT, mas, veja lá, o SBT foi capaz de revelar para a Globo nomes como Caio Blat, Ana Paula Arósio, Maria Fernanda Cândido. Foi lá que se apostou que Jô Soares renderia um bom talk show, foi lá que Serginho Groisman se expandiu, e por aí vaí. Por que o talento nascido mais dentro de casa não foi notado? E por que mesmo agora, diante de todo o barulho em torno do rapaz, de todos os aplausos que Abravanel nenhum depois do próprio Silvio Santos já mereceu, não motivou a ida do avô ao espetáculo?

Silvio Santos não sabe o que está perdendo, e efetivamente está perdendo muito.

Tiago é filho de Cíntia Abravanel, primogênita de Silvio Santos e filha de seu primeiro casamento, com Cidinha. Foi Cíntia quem levou nas costas, ostentando grandes glórias ao Grupo Silvio Santos,o Teatro Imprensa, que cerrou cortinas ainda outro dia, sabe-se lá sob qual pretexto. O amor que Tiago anuncia pelo teatro é fruto do trabalho da mãe, que conseguiu honrar o clã sem ter de entrar na disputa pelo negócio mais aclamado pelo pai, a TV, onde estão hoje suas outras irmãs, as filhas de Íris Abravanel, e Silvia, também fruto do primeiro casamento de Silvio Santos.

Alô, Silvio, vá ver o garoto. Você verá que perdeu seu maior talento para a Globo. Ele está bem ali, no Teatro Procópio Ferreira, mas a lotação anda esgotando com semanas de antecedência, paciência.