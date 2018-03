Adnet e Jô trocam selinho nesta sexta

Foto: Ramón Vasconcelos/Divulgação

Jô Soares recebe Marcelo Adnet, e só Marcelo Adnet, com edição totalmente dedicada ao humorista, no programa desta sexta. O encontro mereceu um selinho entre os dois.

Gravada na tarde desta quarta, 20/7, a conversa se inicia em razão do novo programa de Adnet, o Adnight, late show que ele estrelará nas noites de quinta, na Globo, durante 14 semanas.

A estreia está prevista para depois da Olimpíada.

Adnet deu algumas dicas sobre o programa, que terá banda e um time de dançarinos pronto para se mexer em coreografias surpresas.

Falou sobre sua habilidade com línguas, diz que não fala francês, “mas se for preciso, eu falo” e, diante do pedido de Jô para imitar Silvio Santos, recusou: “Silvio Santos já é antigo, vamos fazer outra imitação” e engatou um cover muito bom de Eduardo Paes, o prefeito do Rio.

Adnet convidou Jô a ir ao seu programa, embora seja lá em Curicica, nos Estúdios Globo, ainda mais conhecidos como Projac, longe à beça do QG do gordo.

“Vou com muito prazer. São 14 programas? No 15º eu tô lá”, respondeu Jô.

Os dois nem levantaram a lebre de que o Adnight poderia ser testado para ocupar a vaga de Jô, a partir do ano que vem.