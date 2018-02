Acaba o casamento entre Roberto Justus e SBT

O SBT acaba de comunicar oficialmente a rescisão “amigável” de contrato com Roberto Justus.

Diz que “depois de dois anos de grandes resultados à frente dos programas Topa ou não Topa e Um Contra Cem, o SBT e o apresentador Roberto Justus decidiram, de comum acordo, antecipar o vencimento de seu contrato”.

Não foram resultados tão bons assim, e o publicitário, tomado da Record a peso de ouro, como troco pela contratação de Gugu Liberato, só foi afagado por Silvio Santos no momento de assinar o contrato. Consumada a troca de canal, Justus enfrentou um sem número de mudanças de horário e chegou a se queixar do patrão a Marília Gabriela, enquanto aguardava para iniciar a gravação de uma entrevista. O detalhe é que ele estava de microfone já ligado e as queixas foram ouvidas e difundidas.

Justus deixou para trás O Aprendiz, onde era muito bem-sucedido, sem encontrar no SBT nada à altura daquele papel. Hoje nas mãos de João Dória Jr., o programa segue seu rumo com efeito.