Abertura de “Pé na Jaca” remete ao “Segredo”

A REFERÊNCIA

Quem aí já foi ver “O Segredo dos Animais”? Está em cartaz no cinema e é capaz de causar o sopro do déjà vu até no menos atento dos telespectadores plantados diante da nova novela das 7 da Globo.

Produzida em animação, a abertura de “Pé na Jaca” exibe vacas a andar e dançar em duas patas, como humanos. Ora, vacas bípedes são um dos pontos que fazem o grande Segredo dos Animais que batiza o filme infantil.

E O PARADOXO

Inspirações à parte, há um dado perverso nessa mal-disfarçada inocência de produzir uma abertura em animação: a faixa das 7 atrai, sabidamente, um público infanto-juvenil interessado na TV. Novelas como “Beijo do Vampiro” são feitas justamente para afagar essa platéia. Ao investir na animação, a Globo agrada crianças e adolês diante da tela e, de quebra, conquista quem ainda não havia sido arrebatado, como os mais miúdos, e portanto mais imaturos para digerir aquela pegação fatal presente nas libidinosas novelas do Carlos Lombardi.

ANYWAY…

Sem crianças na sala, vale a pena assimilar o talento que Lombardi esbanja em diálogos (por mais que a atenção lhe seja furtada pelos exíguos figurinos daquela gente tão sarada).