Olha lá Marina Person, escoltada, muito bem escoltada, diga-se, pelos titãs Paulo Miklos e Tony Bellotto no tapete vermelho do 27º Prêmio da Música Brasileira.

Pela primeira vez, o Canal Brasil transmitiu a cerimônia ao vivo, que foi realizada ontem no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira, com tributo a Gonzaguinha e muita vibe de manifestação política.

Foi bonita, a festa, pá.

Ou, como cantariam os Titãs, “a vida até parece uma festa”.