A peruca do Danilo Gentili: e quem não reparou?

Sim, Danilo Gentili fez questão de ser notado no acessório que agora enfeita sua cabeça.

Opa, estamos falando da peruca que ali se instalará pelas próximas duas semanas, ou até que vá ao ar a cena em que Eliana, a dos dedinhos, no SBT, raspa as laterais do penteado do apresentador da Band.

Eliana enfim se vingou do ovo que levou durante sua participação no Agora é Tarde, há duas semanas.

Danilo lá esteve, no programa dela, no SBT, a fim de retribuir a visita, e foi surpreendido (será?) pela gentil retribuição da loira.

Ainda na segunda-feira, ao ser entrevistado por um garoto que apresentou as belezas do Google Glass, Danilo fingiu que os chumaços de seus cabelos foram arrancados da cabeça juntamente com as hastes dos óculos. O entrevistado não entendeu nada, ficou chocado, e a cena é muito boa pela aparente surpresa do garoto e o conhecido cinismo do apresentador.

Na terça, pronto, lá estava o Danilo inaugurando a peruca.

Roger e Marcelo Mansfield fizeram questão de notar uma gravata diferente e um certo tédio com um programa que não trazia nada de novo. E lá estava aquele penteado fora da curva do Danilo.

Abaixo, os links da entrevista do Google Glass e o Danilo se apresentando pela primeira vez com a peruca.

Há pouco, no Twitter, ele perguntava: “Como está meu cabelo hoje?”

A participação de Eliana no Agora é Tarde http://agoraetarde.band.com.br/videos/entrevistas/14606247/2/Eliana-revela-como-Silvio-a-escolheu-para-ser-apresentadora.html.

A justificativa da falha capilar e o espanto do menino do Google Glass (veja no minuto 8’45’’ do vídeo http://agoraetarde.band.com.br/videos/entrevistas/14626875/jovem-ensina-a-danilo-gentili-como-se-usa-o-google-glass.html).

E aí a peruca, enfim… http://agoraetarde.band.com.br/videos/agora-e-tarde-integra/14631315/Integra—13-08-2013.html