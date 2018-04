A Pedra vai ao cinema

Diretor da versão televisiva da “Pedra do reino”, de Ariano Suassuna, Luiz Fernando Carvalho agora leva a microssérie a salas de cinema de alta definição pelo País. De 24 de agosto a 6 de segembro, 14 salas em 11 estados terão sessões divididas em duas partes: episódios 1,2 e 3 + intervalo episódios 4 e 5. A platéia poderá ver as duas sessões em seqüência ou em dias distintos.

Dito isso, segue aí uma reprodução do cartaz de cinema que anunciará as sessões. E não é que o homem fez bom uso do hermetismo que abalou a crítica e gerou expressões tão díspares entre os vários veículos impressos?

Em setembro, chega às lojas do DVD A Pedra do Reino, com dois discos e um documentário inédito, de 50 minutos, mostrando todo o processo de criação da séire no sertão paraibano, mais uma galeria de fotos de ensaios e filmagens.