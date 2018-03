A franja da Poeta e a menção a Xuxa

Patrícia Poeta volta ao ar em agosto, ainda não no projeto que a fez deixar o Jornal Nacional, que está sob avaliação da direção da Globo, mas para integrar um time de apresentadores que comandará um novo programa nas manhãs de sábado.

Enquanto isso, a jornalista aproveitou a festa de 50 anos da Globo, ontem, para exibir novo corte de cabelos. Aqui, ela posa ao lado de Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil.

O evento contou com as principais estrelas da casa, mas chama a atenção a presença de muitos jovens que despontaram ainda outro dia e poderiam estar comemorando no máximo o quinto aniversário da Globo, quando não o primeiro ano na emissora. Em compensação, muitas das estrelas que ajudaram a construir a imagem da emissora não estavam lá.

Xuxa, naturalmente, foi a ausência mais notada. Mas seus programas foram lembrados por meio de homenagem no telão, assim como o passado da emissora com Silvio Santos, que já ocupou os domingos da Globo lá na sua primeira década de existência.

Também não foram vistas outras figuras hoje presentes na concorrência, como Carlos Nascimento, Ricardo Boechat, Mariana Godoy e Celso Freitas.

A série do jornalismo exibida esta semana no Jornal Nacional, no entanto, não omitiu ex-profissionais em detrimento dos fatos. Roberto Cabrini, hoje no SBT, foi nominalmente citado, por exemplo.

O show gravado ontem e anteontem no Maracanazinho, no Rio, vai ao ar na noite de sábado.