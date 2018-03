A Fazenda vai bem, mas ainda não abala

A Record botou seu reality show no ar, versão de Casa dos Artistas, que por sua vez é versão de Big Brother, e começa a plantar algumas sementes para atrair a audiência. Mas, até aqui, A Fazenda ainda não faz barulho, mas também não decepciona, digo, não derruba o ibope.

Dado Dolabella confirma sua condição como melhor atração do confinamento. As moças acham que o sujeito é grosso, brucutu, mas ele é de uma transparência que rende pano pra bisbilhotice, combustível infalível para os reality shows.

Agora, vamos e venhamos: o Britto Jr. tem de se livrar daquele tom professoral, aquilo não cola. Não é preciso fingir que está fazendo jornalismo, a melhor alternativa é assumir o papel e se divertir. Nem que isso custe poemas como os do Pedro Bial, que, ninguém pode negar, sabe bem se divertir no comanda da tal nave do BBB.