A Record confirma para 15 de novembro a estreia da segunda edição de “A Fazenda”.

Faz parte do show, em confinamentos de celebridades, não divulgar os nomes dos concorrentes, mas a emissora jura que Sérgio Mallandro, Tammy e Angela Bismark, nomes envolvidos em boatos sobre a nobre escalação do casting, não estarão no elenco do programa.