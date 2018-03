50 filmes que você deveria assistir antes de morrer

A partir de amanhã, o canal TCM apresenta a terceira edição do especial “50 filmes que todo mundo deveria assistir” _ “antes de morrer”, completa o título, o que este blog pensa que esteja claro: se alguém assistiu a algum deles após a morte, não voltou para relatar sua opinião.

Segue a lista:

1º de dezembro – terça-feira

22h – A Cor Púrpura (The Color Purple, 1985)

0h – Uma Rua Chamada Pecado (A Streetcar Named Desire, 1951)

2 de dezembro – quarta-feira

22h – Hamlet (Hamlet, 1948)

0h – Drácula (Dracula, 1931)

3 de dezembro – quinta-feira

22h – Uma Aventura na Martinica (To Have and Have Not, 1944)

23h45 – Loucuras de Verão (American Graffiti, 1973)

4 de dezembro – sexta-feira

22h – Mad Max (Mad Max, 1979)

23h40 – Inferno Nº 17 (Stalag 17, 1953)

5 de dezembro – sábado

22h – Nascido para Matar (Full Metal Jacket, 1987)

0h05 – Gunga Din (Gunga Din, 1939)

6 de dezembro – domingo

22h – Corra Que a Polícia Vem Aí! (Naked Gun: From The Files of Police Squad, 1988)

23h30 – Alcatraz : Fuga Impossível (Escape from Alcatraz, 1979)

7 de dezembro – segunda-feira

22h – Os Sapatinhos Vermelhos (The Red Shoes, 1948)

0h – Círculo do Medo (Cape Fear, 1962)

8 de dezembro – terça-feira

22h – Gilda (Gilda, 1946)

23h50 – Depois do Vendaval (The Quiet Man, 1952)

9 de dezembro – quarta-feira

22h – Os 39 Degraus (The 39 Steps, 1959)

23h35 – Touro Indomável (Raging Bull, 1980)

10 de dezembro – quinta-feira

22h – A Volta ao Mundo em 80 Dias (Around the World in 80 Days, 1956)

1h10 – Monstros (Freaks, 1932)

11 de dezembro – sexta-feira

22h – Os Goonies (The Goonies, 1985)

1h – O Tesouro de Sierra Madre (The Treasure of Sierra Madre, 1948)

12 de dezembro – sábado

22h – O Exterminador do Futuro (The Terminator, 1984)

23h55 – Meu Ódio Será Sua Herança (The Wild Bunch, 1969)

13 de dezembro – domingo

22h – O Galante Mr. Deeds (Mr.Deeds Goes to Town, 1936)

0h05 – Farrapo Humano (The Lost Weekend, 1945)

14 de dezembro – segunda-feira

22h – Ladrões de Bicicletas (Ladri di Biciclette, 1948)

23h30 – Os Implacáveis (The Getaway, 1972)

15 de dezembro – terça-feira

22h – E o Vento Levou (Gone With the Wind, 1939)

1h55 – Contrastes Humanos (Sullivan’s Travels, 1941)

16 de dezembro – quarta-feira

22h – Sangue de Pantera (Cat People, 1942)

23h20 – Contatos Imediatos do Terceiro Grau (Close Encounters of the Third Kind, 1977)

17 de dezembro – quinta-feira

22h – Pink Floyd The Wall (Pink Floyd The Wall, 1982)

23h45 – O Exorcista (The Exorcist, 1973)

18 de dezembro – sexta-feira

22h – Tarzan e sua Companheira (Tarzan and His Mate, 1934)

23h40 – O Poderoso Chefão Parte II (The Godfather – Part II, 1974)

19 de dezembro – sábado

22h – Rebeldia Indomável (Cool Hand Luke, 1967)

0h – Josey Wales, o Fora da Lei (The Outlaw Josey Wales, 1976)

20 de dezembro – domingo

22h – Os Fantasmas se Divertem (Beetlejuice, 1988)

23h40 – A Testemunha (Witness, 1985)

21 de dezembro – segunda-feira

22h – Dirty Dancing – Ritmo Quente (Dirty Dancing, 1987)

23h50 – Lolita (Lolita, 1962)

22 de dezembro – terça-feira

22h – O Picolino (Top Hat, 1935)

23h45 – Um Convidado Bem Trapalhão (The Party, 1968)

23 de dezembro – quarta-feira

22h – Bravura Indômita (True Grit, 1969)

0h – A Noiva de Frankenstein (Bride of Frankestein, 1935)

24 de dezembro – quinta-feira

22h – A Canção da Vitória (Yankee Doodle Dandy, 1942)

0h – Grease – Nos Tempos da Brilhantina (Grease, 1978)

25 de dezembro – sexta-feira

22h – Simbad e a Princesa (The 7th Voyage of Sinbad, 1958)

23h35 – Os Sete Samurais (Seven Samurais, 1954)