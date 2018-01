Série de saúde une SUS e Sírio-Libanês

Série que mescla as pretensões de uma jovem médica (Ana Petta) em trabalhar na rede particular e um médico experiente (Caco Ciocler), dedicado ao serviço público, Unidade Básica tem apoio do Hospital Sírio-Libanês, referência em saúde no País, e do Proadi-Sus, programa de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde. Com roteiro de Newton Cannito, a série tem produção da Gullane e conta com aval para verba de incentivo da Ancine, com previsão de exibição para 2016 no Universal Channel. São 8 episódios que prometem mexer com um assunto de grande interesse do público e há muito não abordado pelas produções nacionais.

Dueto. Diogo Nogueira e Jorge Aragão se encontram no Altas Horas, neste sábado. Juntos, cantam Vou Festejar, canção de Jorge. Diogo confessa que uma das músicas que mais o emocionam é As Rosas Não Falam, de Cartola. E também engata Sangrando, de Gonzaguinha.

Cassiano Gabus Mendes é o alvo da grande festa que a Pró-TV realiza neste sábado no Memorial da América Latina, como biografado de Elmo Francfort. Na ocasião, o autor autografa o livro em lançamento e o time de veteranos capitaneado por Vida Alves celebra os 65 anos da TV no Brasil, completados nesta sexta, 18.

Eva Wilma, Boni, Benedito Ruy Barbosa, Silvio de Abreu, Elizabeth Savalla, Luís Gustavo e, claro, os filhos Tato e Cássio, estão entre as personalidades ouvidas por Francfort para Gabus Mendes: Grandes Mestres do Rádio e Televisão (ed. In House).

Por falar em biografia, Susana Vieira também prepara a sua. Vai escrever sua história com o pesquisador e doutor em novelas Mauro Alencar. “Preciso de uma pessoa para me ajudar na organização e na pesquisa, mas quero que o texto seja meu mesmo”, disse ela ao Estado.

A Record comemorou nesta quinta a vitória de Os Dez Mandamentos na Grande São Paulo, por quase um ponto, no confronto com A Regra do Jogo. As duas novelas concorreram entre 21h40 e 21h53, com 20,9 pontos para a Record e 19,7 para a Globo.

No total do capítulo, A Regra do Jogo fechou com 24 pontos, horário que deixou a Record com 13 e o SBT, com 10.

Já ‘Os Dez Mandamentos’, no seu horário total, concorrendo com Jornal Nacional e A Regra do Jogo, promoveu um inédito empate com a Globo no primeiro lugar do Ibope na Grande São Paulo, com 20 X 20 pontos.

‘Caçadores de Bons Exemplos’, série que estreia dia 10 de outubro no Como Será?, da Globo, consumiu cinco anos de busca de projetos sociais de norte a sul do País, pelo casal que dá nome à série, Iara e Eduardo Xavier.

Heloísa Perissé se acidentou e Betty Faria a substitui no Tomara Que Caia, neste domingo, na Globo.

“Todo mundo adora as pragas e não segue os mandamentos. O Brasil é igual ao Egito.”

Nair Bello, CODINOME DE GUSTAVO BRAUN NO TWITTER, SOBRE A NOVELA DA RECORD

+de 560 produtoras compõem hoje o menu de produtoras sob o chapéu da ABPITV, a Associação Brasileira de Produtoras Independentes de TV, com empresas das 5 regiões do País