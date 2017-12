BBC põe hexacopter para ver o Brasil da Copa pelo alto

A seguir, imagens de um tal hexacopter, câmera da BBC que captou imagens aéreas nas cidades de Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Manaus, Salvador e Recife para o programa Soccer Cities, série disposta a colocar algumas das cidades sede da Copa do Mundo em foco.



http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27635908

Soccer Cities estreia no dia 14 de junho, um sábado, às 6h30, com reapresentações às 18h30 e às 23h30, e domingo, dia 15, às 12h30 (horários de Brasília) no canal BBC World News TV.