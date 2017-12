2º ‘Master Chef Brasil’ supera o 1º no Ibope nacional

Nem a direção da Band esperava tanto: a 2ª temporada do Master Chef Brasil já supera a audiência da 1ª safra e não só em São Paulo, onde o 3º episódio registrou 6 pontos – patamar que só foi alcançado no penúltimo episódio da 1ª temporada. Na última terça, o programa marcou 4 pontos no Rio, 5 em Belo Horizonte e 5 no Painel Nacional de TV (PNT) do Ibope. Em Porto Alegre, o reality levou a emissora à vice-liderança no horário. No saldo acumulado, o ganho em relação à 1ª temporada é de 2 pontos em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, e 3 em Fortaleza. No episódio de hoje, os candidatos cozinham para 100 cadetes da Força Aérea Brasileira.

5,7 pontos

de audiência na Grande São Paulo acumula a 2ª temporada do Cozinha Sob Pressão, reality do SBT que, a exemplo de seu par na Band, também já supera o saldo da 1ª safra (4,8). No sábado, o programa bateu recorde, com 6 pontos

Lerê, Lerê

Jayme Periard perde a careca com um aplique para Escrava Mãe, próxima novela da Record. Aqui, o ator e a ex-Globeleza Nayara Justino – que dará à luz a protagonista – relaxam em pausa de gravações no navio negreiro, sob o aval do diretor Ivan Zettel. (FOTO DE EDU MORAES/DIVULGAÇÃO)

Animação nacional, o Show da Luna contracena com as séries Super Wings e DOKI no ranking de audiência do Discovery Kids em 2015, entre crianças de 4 a 11 anos. Novos episódios das três produções são aguardadas para as férias de julho. …Super Wings, aliás, que estreou em abril e mostra o aviãozinho Jet e sua turma viajando mundo afora para entregar encomendas aos pequenos, já é a atração mais assistida do Discovery Kids no ano. Por falar em criança, Márcio Garcia se entusiasmou ao saber que o canal Viva vai reprisar, a partir de julho, o Gente Inocente, programa que ele comandou nas tardes de domingo da Globo, entre 2000 e 2002, com crianças que atuavam, dançavam e entrevistavam. Por lá passaram Ziraldo, Zilka Salaberry, o juiz Siro Darlan, Regina Casé e Toquinho, entre outras grifes. Tainá Muller reaparece em Babilônia a partir de 17 de junho. Sua personagem volta ao Brasil, para a alegria de Olga (Lu Grimaldi), que insiste na reconciliação da ex-nora com Vinicius (Thiago Fragoso). Gaby Estrella, novela do canal Gloob, foi indicada ao prêmio de Melhor Ficção Infantil pelo Rockie Awards na 36.ª edição do Banff World Media Festival, evento dedicado à televisão mundial, nesta quinta, dia 11, no Canadá. Clube dos Correspondentes, mesa sazonal da GloboNews nas noites de domingo, volta ao ar no dia 26 de julho, às 23h30, agora saindo do estúdio pela primeira vez. O programa acompanhará parte da rotina dos correspondentes internacionais no Brasil, as dificuldades que enfrentam e as pautas que interessam aos estrangeiros. … O Clube dos Correspondentes vai ao ar em quatro edições inéditas e, como de praxe, cobre as férias do Manhattan Connection.

A FRASE

“Seria tecnicamente impossível fazer tantas trocas de palco em tão pouco tempo (…) sem dar nenhum problema”

Tico Santa Cruz NO FACEBOOK SOBRE O USO DE PLAYBACK NO ‘SUPERSTAR’