Com volta acertada para o SBT, Hebe rescinde com RedeTV!

RedeTV! e Hebe Camargo acabam de endossar, via comunicado, o fim do casamento.

Com salários atrasados na emissora e já ‘apalavrada’ com Silvio Santos para voltar ao SBT, a apresentadora rescindiu o contrato que teria com a emissora até o fim deste ano.

A RedeTV! nada comenta sobre a dívida de R4 milhões que tem com a loira. QUer dizer, o comunicado diz que Hebe garante que não restou qualquer pendência da RedeTV! com ela, mas a emissora não me respondeu se ela apenas perdoou a dívida ou se isso foi de fato quitado. A conferir cenas dos próximos capítulos.

No momento, Hebe se recupera de problemas de saúde em decorrência do câncer contra o qual luta desde 2010.

A seguir, o comunicado na íntegra:

“A Rede TV! e a apresentadora Hebe Camargo assinaram hoje, de comum acordo, a rescisão do contrato da apresentadora.

A RedeTV! agradece e se sente muito orgulhosa por ter sido, nos últimos dois anos, a casa da querida Hebe Camargo, que tanto abrilhantou a sua programação.

Hebe Camargo agradece o carinho e o profissionalismo com que foi acolhida na RedeTV! e deixa registrado que não existe nenhuma pendência da Emissora para com ela.

A Rede TV! exibirá, na próxima terça-feira, dia 25, um Especial comemorativo à Rainha da TV brasileira, e junta-se a todo o Brasil na torcida e na certeza de sua pronta recuperação.”

