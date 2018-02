É o fim: Dr. House habita endereço que foi de Sherlock Holmes

Você sabia que o doutor House, o mais sarcástico médico que a televisão mundial já conheceu, cita como endereço seu, na série, o mesmo local onde morou Sherlock Holmes, personagem criado por Arthur Conan Doyle?

Ficção por ficção, House, vivido por Hugh Laurie, House teve o famoso detetive como fonte de inspiração.

Essa é uma das curiosidades em voga no programete What’s On que o canal Universal Channel exibe a partir deste domingo, como aperitivo para grand finalle do seriado. Já visto nos Estados Unidos há dez dias, o desfecho de House irá ao ar aqui no dia 21 de junho, plena quinta-feira, às 22h.

Para os assinantes da Vivo, aliás, ex-Telefonica e TVA, vale a frustração: o Universal Channel é lacuna a ser preenchida no line up da operadora.