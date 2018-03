Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Prestes a ganhar mais um dia de talk show na Band (a sexta-feira, a contar da próxima), com o seu Agora é Tarde, Danilo Gentilli aparece amanhã em banco fora do comum para o seu métier. O novo queridinho da Band gravou com Carlos Alberto de Nóbrega o tradicionalíssimo A Praça é Nossa, via SBT