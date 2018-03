Justiça absolve Daniel (BBB12) da acusação de estupro

A Globo avisou há pouco que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encerrou hoje o inquérito policial contra o modelo Daniel Echaniz, investigado por estupro de vulnerável no BBB12. Segundo a emissora, “o Tribunal entendeu que, de acordo com o depoimento de Monique, não houve crime e arquivou o inquérito.”

Com isso, foi suspensa também a proibição de o modelo sair do país.

Daniel foi afastado do BBB12 no dia 16 de janeiro. Milene, a moça que gerou o pomo da discórdia, foi eliminada do programa pelo público no último domingo, quando reiterou à imprensa que as carícias trocadas com o modelo foram consensuais.

E agora?

Como fica a situação desse cidadão, apontado em rede nacional como suspeito de vilania desse naipe?