Faro vira Wanessa

Em meio às tantas controvérsias causadas (e bem alimentadas) pela frase que quase está a render crucificação a Rafinha Bastos, no CQC, da Band, Wanessa Camargo foi ao Melhor do Brasil e se permitiu contracenar com um Rodrigo Faro caracterizado de… Wanessa Camargo.

Todo mundo grávido e feliz, sem citar o assunto recordista na citação do nome da cantora.

Vai ao ar sábado, na Record, em meio aos placares de Guadalajara.



Foto de Antonio Chahestian/Divulgação