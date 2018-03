Roda mundo, roda gigante

Crédito: J.F.Diório

Pra quem perdeu o ótimo Roda Viva, ontem de volta ao velho e bom formato de arena fechada e vários entrevistadores, com Mario Sergio Conti estreando no papel de mediador e Cabo Anselmo ocupando o centro da roda, aí vai o link do programa.

http://cmais.com.br/rodaviva/videos

No Ibope, nada se alterou. O programa rendeu míseros 0,7 ponto de audiência, mas sua volta à condição de “ao vivo”, com ecos pelo twitter, rendeu-se 3º lugar entre os assuntos mais comentados na rede de microblogs.