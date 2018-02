ZZ Top: rock and roll em estado bruto e hipnotizante

Julio Maria

O ZZ Top tem uma força que não é desse mundo. Quem esteve no Via Funchal no ano passado pode ver esse trio de dois barbudos quakers e um baterista caladão que castiga o pedal de um bumbo fatiando a noite com um som cheio, gordo, de pegada suja e riffs de cortar a alma.

Não dá para acreditar que façam isso só com um trio, que consigam preencher todos os espaço apenas com a guitarra de Billy Gibbons, o baixo de Dusty Hill e a bateria de Frank Beard, tudo extremamente reto e hipnotizante.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os caras arrastam o andamento de seus blues rock até o limite e, quando ele está para sair do ritmo, entram com um solo infernal. Criar sobre esta fórmula é mesmo uma dificuldade quando parece que tudo foi dito, disco após disco, mas a genialidade de La Futura está, como sempre, nos detalhes.

I Gotsa Get Paid, o abre, é o soco no estômago inicial de uma pancadaria que segue com o original esqueleto de Chartreuse, evolui no peso de Consuption e só ganha um carinho na balada Over You. Nenhum trio é mais rock and roll.