Zoombie Ritual reunirá o melhor do metal em Santa Catarina

da equipe Combate Rock

O heavy metal nacional não tem do que reclamar. A quantidade de festivais em todo o país que privilegiam as bandas nacionais só cresce, derrubando em parte a crença de que o roqueiro brasileiro não valoriza as bandas locais. Roça’n’Roll, Porão do Rock, Triumph of Metal, são vários os eventos que reúnem as melhores bandas do Brasil.

No final deste ano, para fechar em alto estilo, ocorre o Zoombie Ritual Festival, em Santa Catarina. As principais atrações são a brasiliense Violator, as paulistas Bandanos, Comando Nuclear, Ratos de Porão e Em Ruínas. O festival está programado para rola nos dias 14, 15 e 16 de dezembro. O local é a tradicional Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho.

Entre as bandas estrangeiras aparecem bandas underground de metal extremo, como as norte-americanas Vital Remains, Hirax, Malevolent Creation e a canadense Symbolic. Completam a lista de atrações Battalion, Guillotine, Necropsya, Bomba no Porão, Revogar, Inferi (Argentina), Nemoris (Argentina), Opus Inferi, Eutanos (Equador), Kuazar (Paraguai), Criptofonia (Argentina), Vulcano, Doomsday Ceremony, Leviaethan, NervoChaos, Blackmass, Khrophus, Agony Voices, Holy Diver Dio Tribute, Fatal Encarnad, Cold Blood e Red Front.

Os ingressos custam R$ 300 (terceiro lote), mas há a opção de meia entrada por R$ 150. Para validar a meia entrada, basta doar um quilo de alimento, um brinquedo ou apresentar a carteira de estudante. Eles podem ser adquiridos na Mundo do Rock (Rio Negrinho), CD & Cia (Guaramirim), Be Bop Discos (Blumenau), Túnel do Rock (Curitiba), Oks Tatoo (Rio Negro).

Na hora, os ingressos passam a custar R$ 350 – com a meia entrada custando R$ 175. O local tem infraestrutura completa de camping. A abertura dos portões está programada para as 15h do dia 14 de dezembro.