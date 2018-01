Zak Stevens, ex-Savatage, faz turnê acústica no Brasil

Marcelo Moreira

Sem muito alarde, infelizmente, um dos melhores cantores do underground do heavy metal vai se apresentar no Brasil em locais pequenos, mas interessantes. O vocalista Zak Stevens, líder do Circle II Circle e ex-cantor do Savatage, cantará no dia 17 de março no Central Rock Bar em Santo André, uma alternativa na Grande São Paulo para apresentações desste porte. Serão apresentações acpusticas e intimistas, em uma turnê brasileira que deve passar por oito cidades. A iniciativa é daOverload Music.

O músico, que esteve recentemente no Brasil com o Circle II Circle, promete tocar os grandes clássicos do Savatage – coisa que não o fez em quantidade em sua última passagem por aqui – e algumas músicas de sua atual banda. Ele estará acompanhando de Mitch Stewart (Circle II Circle) e também de Maurício Del Bianco (Soulspell). A abertura do evento ficará por conta das bandas Souldier e Metal Resteless.

Em Belo Horizonte o show será realizado no tradicional bar de rock n’ roll da cidade, o Stonehenge Rock Bar. O local passará por mudanças para receber o grande astro norte-americano. O evento será realizado na área externa do bar, com cobertura móvel, palco, som e luz de acordo com o rider técnico do artista. Além do Zak Stevens, haverá apresentação das bandas Ayra, Silvercrow e Dinnamarque.

O Souldier é uma banda do ABC Paulista formada em 2007 que faz um heavy metal com influencias de Metallica, Megadeth, Savatage e Dream Theater. Já o Metal Restless tem no vocal Ricardo Peres (ex-Seventh Seal/ Fates Prophecy) e apresenta covers de bandas dos anos 80 como Wasp, Demon, Aceppt e muitos outros. Os ingressos para o show já estão à venda pelo site da Ticket Brasil.

Serviço Santo André:

Dia 17/03/2012 – sábado as 22 hrs

Abertura: Souldiers (som próprio) e Metal Restless (covers variados c/ Ricardo Peres- ex-Seventh Seal / Fates Prophecy)

Central Rock Bar- Av. José Antonio de Almeida Amazonas, 596- Centro- Santo André-SP

Ingressos Antecipados:

Estudante/ 1º lote- $50,00

2º lote- $60,00

3º lote- $70,00

Porta- (Após inicio do show)- $100,00

Pontos de Venda

Santo André-Metal Cds-(011)4994-7565 / Central Rock Bar

São Paulo- Galeria do Rock- Mutilation-(011)3222-8253

Internet- Ticket Brasil- www.ticketbrasil.com.br

Informações- (011)9653-9014 / sevenstarsmanag@ig.com