YouTube estuda assinaturas pagas

Tatiana de Melo Dias – Link – Estadão.com e O Estado de S. Paulo

O YouTube quer entrar no mercado do streaming pago. O site de vídeos está se preparando para lançar um modelo de assinaturas para canais específicos, diz o site AdAge.

O site entrou em contato com um pequeno grupo de produtores para pedir ideias de canais que os usuários poderiam pagar para acessar. O custo seria de US$ 1 a US$ 5 por mês, disseram. Além disso, o YouTube estuda modelos para cobrar por conteúdos específicos e transmissão de vídeos ao vivo, como o modelo pay-per-view da TV a cabo.

As informações são de “várias pessoas que tiveram acesso aos planos”.

O site diz que não se sabe ainda quais empresas oferecerão o conteúdo que será cobrado, mas aposta em empresas que já criaram canais de sucesso no YouTube, como a Machinima, que produz vídeos de games. Os parceiros também poderiam incluir anúncios em seus canais.

A expectativa é que os canais pagos comecem a aparecer ainda no primeiro semestre deste ano. “Diferentes conteúdos exigem diferentes tipos de modelos de pagamento”, disse um posta-voz do Google, segundo o site.

O YouTube já tem um estúdio em Nova York para produção de conteúdo próprio, e outros devem ser abertos ainda em 2013.