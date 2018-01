Yngwie Malmsteen volta ao Brasil em novembro

do blog Roque Reverso

O virtuoso guitarrista Yngwie Malmsteen voltará ao Brasil em novembro para apresentações em três capitais: em Curitiba, no Teatro Positivo, no dia 7; em São Paulo, no Carioca Club, no dia 8; e, em Porto Alegre, no Bar Opinião, no dia 9.

De acordo com a produtora Alive Concerts, o primeiro lote de ingressos para o show da capital paulista já está esgotado e o segundo lote já está disponível para os fãs.

Malmsteen está promovendo seu mais recente álbum, “Spellbound”, de 2012.

O guitarrista sueco terá na banda de apoio a companhia de Ralph Ciavolino (baixo), Mark Ellis (bateria) e Nick Marinovich (teclados).

Quem já viu uma apresentação de Malmsteen sabe que o sueco tem um dom impressionante e um domínio raro da guitarra. A despeito de ser uma figura polêmica e nem sempre simpática, o músico é garantia de um show com qualidade.

Em São Paulo, as entradas para a Pista custam R$ 180,00 e, para o Camarote, R$ 280,00. Estão à venda nos sites www.ingressorapido.com.br e www.clubedoingresso.com.br

Em Porto Alegre, os ingressos para Pista custam R$ 140,00. Estão à venda no site www.minhaentrada.com.br/evento/yngwie-malmsteen-668

Em Curitiba, as entradas para a Plateia Inferior custam R$ 256,00 e para a Plateia Superior custam R$ 186,00. Estão sendo vendidas no site www.diskingressos.com.br