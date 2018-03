Yes toca em maio no Rio e em São Paulo

da equipe Combate Rock

Estão à venda os ingressos para os shows que a banda britânica Yes vai realizar em maio em São Paulo e no Rio. O grupo, sucesso na década de 1970, esteve pela última vez no País em 2010. Em sua nova passagem, no próximo ano, vem apresentar na íntegra as canções dos discos “The Yes Album”, de 1971; “Close to the Edge”, de 1972; e “Going for the One”, de 1977. O primeiro show ocorrerá no HSBC Brasil, em São Paulo, no dia 24 de maio. Em 25 de maio, o Yes toca no Vivo Rio. Os ingressos para as apresentações podem ser adquiridos no site Ingresso Rápido ou, em São Paulo, na bilheteria do HSBC Brasil, Rua Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio.