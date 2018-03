Yes desfalcado e 'reservas' do Scorpions tocam no Brasil em 2013

Marcelo Moreira

Os roqueiros internacionais decidiram que o Brasil é o local para ganhar parte do dinheiro que deixaram de ganhar em outras partes do mundo. Grandes bandas passaram a bater ponto em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro anualmente, sem falar nos artistas de pequeno e médio portes que tocam mais de uma vez por ano por aqui.

Enquanto o mercado fica no aguardo a confirmação de turnês sul-americanas de bandas como The Who, The Cure, Slayer e New Order, Iron Maiden e Metallica confirmaram que vão estar no Rock in Rio 2013.

E quem imaginava que iria se livrar dos Scorpions – que passaram pelo Brasil duas vezes nos últimos três anos em sua suposta turnê de despedida -, eis que um grupo formado por ex-integrantes da banda alemã fará um show muito interessante no ano que vem em São Paulo.

A Love Drive Reunion Tour featuring Ex-Scorpions terá em sua formação uma dupla de pesos pesados nas guitarras: o guitarrista e gênio Michael Schenker, um dos heróis do instrumento e que, além da banda alemã, foi um dos destaques da banda inglesa UFO; e Uli Jon Roth, que substituiu Schenker no Scorpions e que se transformou em um dos mais conceituados músicos europeus após deixar o grupo na segunda metade dos anos 70.

O vocalista será outro nome estrelado, Doogie White, que cantou no Rainbow de Ritchie Blackmore e que hoje é a voz do Tank. Completam o time outros ex-músicos do Scorpions: Herman Rarebell bateria) e Francis Buchholz (baixo). O repertório trará grande clássicos do gruopo alemão, mas o foco serão músicas da primeira fase, a dos anos 70.

Outra curiosidade que deve aportar no Brasil no ano que vem é o Yes, que toca no Brasil em maio. A banda anunciou que na turnê de 2013 tocará três discos na íntegra – “Yes Album” (1971), “Close To The Edge” (1972) e “Going For The One” (1977).

O detalhe é que o grande vocalista Jon Anderson parece que definitivamente está fora dos planos do quinteto. Às vésperas da turnê de 40º aniversário do grupo, no final de 2007, o cantor ficou seriamente doente, com problemas respiratórios e também na coluna, o que o impediu de prosseguir com a turnê mundial.

Os companheiros nem pensaram duas vezes: mantiveram todas as datas originais e contrataram às pressas o canadense Benoit David, que cantava em uma banda cover do próprio Yes (!!!!!) em seu país.

Até que ele não decepcionou e acabou ganhando pontos com os companheiros e parte dos fãs, tanto que ganhou a chance de ser a voz da banda no álbum “Fly From Here”, de inéditas, lançado em 2011, e também no CD duplo ao vivo “Live at Lyon”. Ele chegou a cantar no Brasil em novembro de 2010, em São Paulo, na última passagem passagem do Yes pela América do Sul.

Embora correto, afinado e disciplinado, David nunca passou de um mero “cover” de Jon Anderson – foi exatamente por isso que foi contratado. Nota por nota, timbre por timbre, emulava o cantor original do Yes, deixando o veterano grupo de rock progressivo sem personalidade.

Porém, trabalhar com a tual formação do Yes é um risco profissional, pois a peculiar política de “recursos humanos” do quinteto não tolera nenhum tipo de doença ou problema pessoal que signifique a possibilidade de ausência em shows.

Benoit David teve problemas de saúde em meados de 2011 e o restante do grupo nem piscou: afastou-o e chamou para substituí-lo o norte-americano Jon Davison, ex-baixista e vocalista do Sky Cries Mary. E, vejam que coincidência, também passou por pelo menos duas bandas cover do Yes…