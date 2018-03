Yeah Yeah Yeahs revela capa e define data de lançamento do novo álbum

do blog Roque Reverso

Depois de anunciar em dezembro que lançaria um novo álbum em 2013, o grupo norte-americano Yeah Yeah Yeahs revelou nesta segunda-feira, dia 14 de janeiro, o nome e a capa bem interessante do disco. De quebra, definiu o dia 16 de abril como a data de chegada do novo trabalho às lojas.

“Mosquito” é o nome do álbum, que tem produção de Dave Sitek, do grupo TV on the Radio, e de Nick Launay. O disco novo é o primeiro do Yeah, Yeah, Yeahs desde “It´s Blitz!”, de 2009, que havia sucedido o ótimo “Show Your Bones”, de 2006.

O produtor James Murphy (ex-LCD Soundsystem) também marcará presença, já que deverá ser responsável por uma das faixas.

Em entrevista recente, a vocalista Karen O, que agora está loira, disse que o disco deve ter um som “mais cru” do que o do último álbum.