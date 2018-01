Yamaha Music School seleciona guitarrista de heavy metal para aulas

Daniel Brandão – site Shock Review

O músico Alexandre de Orio, guitarrista da banda Claustrofobia e do quarteto de guitarras Kroma, foi selecionado para ministrar as aulas de guitarra e violão em uma das maiores redes de escola de música no mundo, a Yamaha Music School.

Um sucesso mundial, agora no Brasil. Um novo conceito de escola de música que oferece cursos para crianças, adolescentes e adultos com metodologia própria. São 5 mil escolas ao redor do mundo, em 40 países diferentes, mais de 690 mil alunos, 5 milhões de estudantes formados em 50 anos de experiência.

Orio é graduado e pós-graduado em música e leciona há mais de 10 anos. Além de seus principais trabalhos, ele é autor do livro “Metal Brasileiro: Ritmos Brasileiros Aplicados na Guitarra Metal” e que acaba de ser lançado também em inglês. Possui um projeto paralelo chamado Alexandre de Orio & Bateria S/A, com objetivo de tocar clássicos do Rock/Metal com uma Bateria de Escola de Samba.

A primeira escola de música da Yamaha no Brasil, está localizada em São Paulo, na rua Santa Justina, 434, no Itaim Bibi. As aulas de guitarras e violão ministradas por Alexandre ocorrem as terças e sextas, das 13h às 19h. Pessoas interessadas podem marcar uma aula experimental, sem nenhum custo.