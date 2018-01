William Shatner, o Capitão Kirk de 'Star Trek', grava álbum de rock progressivo

Marcelo Moreira

O mítico venerável Christopher Lee (mais conhecido do público mais novo por papéis em “Senhor dos Anéis” e “Guerra nas Estrelas), um dos mais importantes atores ingleses do século XX, gostou da experiência de gravar um álbum de heavy metal após passar dos 80 anos. Já gravou dois da série “Charlemagne”. Na verdade, ele não canta, mas declama letras de uma forma interessante, casando bem com o instrumental pesado que mistura guitarras com arranjos orquestrais eruditos.

Outro ator octogenário que tinha pouca ligação com o rock gostou mais ainda da experiência e prepara o lançamento de seu quinto álbum de rock, desta vez flertando com o progressivo. William Shatner, que interpretou o Capitão Kirk, na série clássica de “Jornada nas Estrelas”, terá como convidados tocando em seu novo trabalho, “Ponder the Mystery”, gente como o guitarrista Steve Vai, Rick Wakeman (Yes), Al DiMeola (grande guitarrista de jazz), Robbie Krieger (The Doors), Vince Gill, Dave Koz e Edgar Winter, com produção do mago Billy Sherwood, que já integrou o Yes. O álbum sai na próxima semana.

“Eu encontrei na música uma língua que une pensamento e musicalidade, o ritmo do idioma inglês, que me atrai de uma forma única”, disse Shatner, de 82 anos, ao site californiano The Beach Reporter. “Eu pensei que pudesse usar esse conceito em um novo álbum. com a melodia me apoiando e dizendo as palavras como se fosse uma peça de ator.”

Chamar de álbum de rock é realmente forçar um pouco a barra. Assim como Christopher Lee, Shatner mais declama do que canta, embora até tente fazer uma melodia ou outra em algumas músicas. “É a coisa mais inovadora que eu já fiz”, afirma o ator, que ainda decidirá se vai se apresentar ao vivo. Billy Sherwood colocou sua banda, o Circa, à disposição para uma pequena turnê em janeiro de 2014.

Lista de músicas:

1. ‘Red Shift’

2. ‘Where It’s Gone… I Don’t Know’ with Mick Jones

3. ‘Manhunt’ with Simon House

4. ‘Ponder the Mystery’ with Steve Vai

5. ‘So Am I’ with Al Di Meola

6. ‘Change’ with Rick Wakeman

7. ‘Sunset’ with Joel Vandroogenbroeck

8. ‘Twilight’ with Edgar Winter

9. ‘Rhythm of the Night’ with Nik Turner

10. ‘Imagine Things’ with Vince Gil

11. ‘Do You See?’ with Edgar Froese

12. ‘Deep Down’ with Robby Krieger

13. ‘I’m Alright, I Think’ with Dave Koz

14. ‘Where Does Time Go?’ with George Duke

15.‘Alive’ with Zoot Horn Rollo