Wilco lança novo single

O Wilco lançou neste fim de semana a inédita I Might. O single marca a estreia do selo do grupo, dBpm Records, e deve fazer parte do próximo álbum de estúdio dos americanos, previsto para chegar às lojas em setembro.

Além do download digital, a música está sendo vendida num vinil de 7 polegadas no site oficial do Wilco. No lado B, consta um cover de I Love My Label, do cantor britânico Nick Lowe.

Ouça o novo single aqui.

Capa do novo single do Wilco – Divulgação