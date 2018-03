Wikimetal cresce e vira gravadora

Marcelo Moreira

Em tempos em que o tal coletivo Fora do Eixo vira notícia com sua filosofia equivocada de “mídia alternativa” e falta de transparência em quase tudo o que se envolve, eis que que surge um movimento verdadeiramente fora do eixo em tempos de internet e downloads gratuitos e ilegais. O Wikimetal, que começou como um site dedicado ao rock e que evoluiu para uma produtora de vídeos e programas de TV, criou uma gravadora para lançar novas bandas, justamente quando este tipo de empreendimento parece estar em baixa.

O lançamento da gravadora ocorreu neste mês de agosto e de forma muito rápida. O primeiro fruto da iniciativa deverá estar nas lojas até o mês de setembro, como o álbum “Diante do Inferno”, do quinteto paulistano de hard rock Sioux 66, gravado no Norcal Studios e produzido por Brendan Duffey. “É um prazer e um sonho trabalhar com música e sentimos que ainda há oportunidade para lançar novas bandas, ajudar a cena a crescer e manter um negócio produtivo”, diz Nando Machado, um dos sócios do Wikimetal.

De forma cautelosa e segura, a empresa já dava sinais de que expandiria seus ramos de atividade no primeiro semestre. Em maio, o Wikimetal organizou o primeiro show completo da banda santista Shadowside em São Paulo, imediatamente após o quarteto regressar de uma turnê de dois meses pela Europa ao lado dos gigantes alemães Helloween e Gamma Ray. Machado acredita que a gravadora era um passo natural para um grupo que está envolvido em todas as áreas da música. “Aprendemos bastante desde que criamos o Wikimetal, que inicialmente era um site e hoje é um portal, com um programa de web rádio de bastante prestígio e uma produtora de TV.”

A Wikimetal Music nasce como uma parceria com a Believe Digital, uma das maiores empresas do mundo para distribuição de música digital para artistas e selos independentes. O novo selo tem como principal objetivo fomentar e incentivar o crescimento do rock e metal no Brasil com lançamentos e divulgação do trabalho de artistas nacionais.

“Os artistas que farão parte do casting da Wikimetal Music irão usufruir da rede de distribuição que a gravadora oferece, o que inclui uma enorme seleção de provedores de música digital como iTunes, Amazon, Deezer e Spotify, além de serviços de streaming de vídeo como YouTube. Os acordos diretos com esses provedores de música digital garantem melhores negócios financeiros para os artistas e um meio rápido e eficiente de distribuição da música”, diz Machado.

“Mais do que um privilégio, é uma responsabilidade inaugurar o Wikimetal Music com um álbum da minha banda. Nosso trabalho foi feito com muito esforço e chamou a atenção do pessoal da gravadora. O Brendan (Duffey) e o Norcal Studios reforçaram a responsabilidade de mostrar um trabalho de qualidade para estar à altura da nova iniciativa. É o melhor dos mundos”, afirma Igor Godoi, o vocalista do Sioux 66.

A empresa já está recebendo material de bandas novas e propostas para apoiar a gravação de trabalhos autorais e inéditos. Mais informações pode ser obtidas no site www.wikimetal.uol.com.br.