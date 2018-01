Whitesnake prepara lançamento de CD e DVD ao vivo

Marcelo Moreira

Em meio a boatos de novo encerramento da carreira, o Whitesnake dá sinal de vida e divulga detalhes de seu próximo lançamento, um pacote com gravações ao vivo (mais um ao vivo?????????) que contém CD, DVD e Blu-Ray, que será vendido também de forma separada.

“Made in Japan” será lançado em abril e registra excelentes apresentações em Tóquio e em Saitama (local da maioria das cenas e das gravações) em 2011, durante a “Forevermore World Tour”. A turnê, do disco “Forevermore”, também passou pelo Brasil na época.

As últimas notícias sobre o grupo liderado pelo vocalista David Coverdale são de que a hibernação deve continuar pelo menos até o final deste ano. Em recente entrevista a um site inglês, o cantor desconversou sobre as futuras atividades da banda, embora não descartado compor novas músicas ainda em 2013.

A formação que terminou a última turnê, além de Coverdale, incluía Doug Aldrich e Reb Beach (guitarras), Michael Devin (baixo), Brian Tichy (bateria) e Brian Ruedy (teclados)..

Lista de Músicas

CD1

1- Best Years

2- Give Me All Your Love Tonight

3- Love Ain’t No Stranger

4- Is This Love

5- Steal Your Heart Away

6- Forevermore

7- Six String Showdown

8- Love Will Set You Free

9- Drum Solo

10- Fool For Your Loving

11- Here I Go Again

12- Still Of The Night

CD2 – Soundcheck

1- Love Will Set You Free

2- Steal Your Heart Away

3- Fare Thee Well (Acoustic Version)

4- One Of These Days (Acoustic Version)

5- Lay Down Your Love

6- Evil Ways

7- Good To Be Bad (Acoustic Version)

8- Tell Me How (Acoustic Version)

DVD/Blu-ray

1- Best Years

2- Give Me All Your Love Toniht

3- Love Ain’t No Stranger

4- Is This Love

5- Steal Your Heart Away

6- Forevermore

7- Six String Showdown

8- Love Will Set You Free

9- Drum Solo

10- Fool For Your Loving

11- Here I Go Again

12- Still Of The Night

13- Forevermore (fan video)

14- Steal Your Heart Away (fan video)