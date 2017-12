Whitesnake lança álbum ao vivo com gravações recentes

Marcos Bragatto – site Rock em Geral

Será lançado no dia 19 de junho o álbum “Made In Britain/The World Record”, do Whitesnake. Como diz o título, o CD duplo traz gravações feitas ao vivo somente na Inglaterra, no CD1, e outras registradas na Europa e nos Estados Unidos, no CD2, tudo durante a turnê do disco de estúdio mais recente do grupo, “Forevermore”, que, inclusive, passou pelo Brasil, junto com o Judas Priest (veja como foi no Rio).

Em abril, o Whitesnake já havia colocado mercado um DVD/Blu-ray/CD duplo com material desse período. “Made In Japan” traz o registro do show foi feito no dia 15 de outubro de 2011, quando o grupo tocou na Saitama Super Arena, no Japão (veja os detalhes aqui). Estavam na banda na época, além de Coverdale (vocal), Doug Aldrich e Reb Beach (guitarras), Michael Devin (baixo), Briian Tichy (bateria) e Brian Ruedy (teclados). Abaixo, a lista das músicas que estão em “Made In Britain/The World Record”:

CD1 – Made In Britain

1- Best Years

2- Give Me All Your Love Tonight

3- Love Ain’t No Stranger

4- Is This Love

5- Steal Your Heart Away

6- Forevermore

7- Love Will Set You Free

8- My Evil Ways

9- Fare Thee Well

10- Heart Of The City

11- Fool For Your Loving

12- Here I Go Again

13- Still Of The Night

CD2 – The World Record

1- Bad Boys

2- Slide It In

3- Lay Down Your Love

4- Pistols At Dawn

5- Snake Dance

6- Can You Hear The Wind Blow

7- Fare Thee Well

8- One Of These Days

9- The Badger

10- The Deeper The Love

11- Soldier Of Fortune

12- Burn / Stormbringer

13- Ain’t Gonna Cry No More (Acoustic)