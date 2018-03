Whitesnake divulga clipe do primeiro single do novo CD

Luciano Borborema – Território Eldorado

O Whitesnake de David Coverdale dono de hits como ‘Is This Love’, ‘Love Ain’t No Stranger’ e ‘Here I Go Again’ vai lançar seu novo disco de inéditos e 11º trabalho de estúdio, ‘Forevermore’. Para promover o álbum, a banda acaba de divulgar o primeiro videoclipe do disco.

O som escolhido é ‘Love Will Set You Free’. Nesse trabalho, Coverdale dividiu a produção, gravação e mixagem com o guitarrista Doug Aldrich e Michael McIntyre. Acompanham o vocalista: Reb Beach (guitarra), Michael Devin (baixo) e Brian Tichy (bateria), além de Aldrich. O disco deve ser lançado em março. No dia 25, o trabalho será lançado na Europa e no dia 29, na América do Norte.