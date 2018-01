White Stripes lançará compacto com duas músicas inéditas

Luciano Borborema – Território Eldorado

Mesmo após anunciar o seu fim em fevereiro de 2011, a banda The White Stripes prepara o lançamento de um disco de vinil compacto. Outtakes que ainda não tem data para ser lançado, contará com dois registros até então inéditos do grupo.

Dead Leaves And The Dirty Ground de 2003, que foi rebatizada apenas como Dead Leaves e uma gravação antiga de Let´s Build A Home são as duas canções novas do disco de sete polegadas que faz parte de uma série que Jack White lançará pelo Third Man Recordings.



A dupla Meg e Jack. (AP)

FIM DO WHITE STRIPES

Em fevereiro de 2011, a banda anunciou o fim das suas atividades. A revelação foi dada pela dupla no site oficial da banda. Sem revelar o motivo do fim do grupo, a dupla agradece os fãs e diz que a banda agora é do público.

“O The White Stripes não pertence mais a Meg e Jack. O The White Stripes pertence agora a você e você pode fazer com eles o que quiser. A beleza na arte e na música é que ela pode durar para sempre se as pessoas quiserem. Obrigado por compartilharem essa experiência. O seu envolvimento jamais será esquecido por nós e somos realmente gratos por isso”.

A banda das cores vermelha, branca e preta só teve seu som mundialmente conhecido em 2001, com seu terceiro álbum, White blood cells. Fell in love with a girl e Dead leaves and the dirty ground são alguns sucessos desse trabalho.

Em 2004, a dupla fez bonito e ganhou prêmio. Naquele ano, Jack White e Meg White lançaram seu trabalho de maior sucesso: Elephant. Com esse disco que conta com hits como The hardest button to button, I just don’t know what to do with myself e Seven nation army a dupla ganhou o Grammy de melhor álbum de rock alternativo.