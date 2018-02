Weezer lança cruzeiro indie em 2012

Luciano Borborema – Território Eldorado

Weezer Cruise é o nome do cruzeiro que a banda acaba de anunciar para o ano que vem. O projeto é sair com um navio de Miami com destino à ilha mexicana de Cozumel. A viagem com duração de cinco dias, contará com várias atividades e muitos shows.



Os integrantes do Weezer. (Divulgação)



Além de duas apresentações do Weezer, estão confirmados shows de bandas alternativas como: Yuck, Free Energy, Boom Bip, J Mascis (em show solo), Lou Barlow, Keepaway, Ozma, The Nervous Wreckords, The Knocks, Sleeper Agent e Yacht Rock Revue, Dinosaur Jr e Sebadoh.

Quem estiver interessado em cair no mar com a banda deverá desembolsar pela gabine dupla US$ 799 por pessoa. A quadrupla sai US$ 599. No valor não estão inclusos os US$ 179 de impostos e taxas portuárias. A viagem começa dia 19 de janeiro de 2012 e vai até o dia 23. Saiba mais no site oficial do evento.